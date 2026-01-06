Baja venta de juguetes por el Día de Reyes

Por motivo a la celebración del Día de Reyes, locatarios del mercado Juan Sabines ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez reportaron ventas bajas en juguetes, aseguraron uno de los motivos se debe al incremento de tiendas chinas en la zona y a que el mayor interés de los ciudadanos se centra en navidad.

Jorge Fuentes, vendedor de juguetes en los alrededores del mercado Juan Sabines desde hace 55 años, lamenta el declive en las ventas por el Día de Reyes, atribuyéndolo al poder adquisitivo y a la masificación de juguetes importados y además de baja calidad.

Ventas bajas

Por décadas, la figura del vendedor de juguetes en los mercados fue sinónimo de la ilusión infantil en las fiestas decembrinas; sin embargo, la temporada de Reyes ha perdido su brillo comercial, marcada por ventas bajas y un cambio en las costumbres de consumo.

“Ya la gente está desgastada, todo lo acabamos en el 24, el día primero (de enero) es lo más grande. Las ventas son el 24 y el 25. Navidad es la venta más alta, más movida”, aseguró don Jorge fuentes.

Por otro lado, Brenda González, también vendedora con cuatro décadas de experiencia en el giro de juguetes y artículos de temporada, describió esta fecha como baja, atribuyendo el fenómeno al crecimiento desmedido del ambulantaje y las tiendas chinas, así como a la crítica situación económica conocida como cuesta de enero.

Ambulantaje y tiendas chinas, los mayores retos

“En otros años, de diciembre a enero, hacíamos hasta cuatro o cinco viajes a la Ciudad de México por mercancía. Este año, tristemente, tuvimos que ir una sola ocasión y tenemos todavía bastante mercancía”, declaró la comerciante.

Aseguró que, a pesar de ofrecer productos al público, la competencia con las tiendas chinas es muy grande ya que estas ofrecen precios bajos aunque, a su parecer, con productos de “mala calidad”.

González hizo un llamado a la población para fomentar el consumo local y acudan al mercado, un espacio con más de mil 500 locatarios y 72 giros, antes que acudir a establecimientos extranjeros.