Bajan bodas forzadas, suben las voluntarias

En relación al reciente caso de una niña que dio a luz a un bebé, estudios revelan que en Chiapas el matrimonio forzado ha disminuido, en tanto se han incrementado las uniones “voluntarias” y se han identificado alarmantes cifras de niños y adolescentes que hacen vida de parejas en comunidades indígenas

Así lo explicó el antropólogo social Andrés Estrada. Estas prácticas están vinculadas de manera íntima a la visión de los pueblos originarios, sin embargo, la presencia de mayores medios de comunicación y un marco jurídico normativo, están haciendo cada vez más evidentes estos eventos.

El también experto en investigación y docencia por la Universidad Veracruzana dijo que urge un abordaje integral donde participen diversas autoridades estatales y los municipios, pero sobre todo las autoridades comunitarias.

Investigación

Según estudios de la ONG Scientific Electronic Library Online (SciELO), el matrimonio forzado ha disminuido, aunque entre los más jóvenes se han incrementado las uniones “voluntarias” que acompañan la disminución de la edad de unión.

Lo anterior, pese al incremento de la escolaridad de las mujeres, el acceso al trabajo remunerado y a los métodos anticonceptivos, por ello dijo urge un abordaje interinstitucional con participación de las autenticaciones comunitarias, como líderes morales en regiones indígenas.

Versión oficial

Oficialmente, la menor de edad que hace unos días dio a luz en San Cristóbal de Las Casas como el infante están estables, dentro del Hospital de la Culturas en la mencionada ciudad, informaron autoridades.

Asimismo, se informó mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) que existe total colaboración en la investigación del caso, desde un enfoque humano y en estricto apego a Derecho.