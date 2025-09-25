Bajan de su nicho al Tata Chico en Tonalá por festejos

La Iglesia Católica dio inicio a las festividades en honor al santo patrón del pueblo tonalteco, con la bajada de “Tata Chico”.

Fue el medio día de este 24 del presente, cuando fieles católicos se dieron cita a la iglesia de San Francisco de Asís l, para acompañar a la fiesta grande de Tonalá.

Los franciscanos son los responsables de bajar al santo patrón de Asís, en esta ocasión fue Juan Manuel Gómez y José Abel Cruz Algarin y demás hermanos franciscanos quienes participan con devoción.

Luego de cumplir con los protocolos eclesiásticos al Tata Chico, entra a una habitación para cambiarle la vestimenta y sale con una nueva para luego recorrer las principales calles de la ciudad.

Recorrido

Dentro del recorrido, los hogares son adornados con globos, banderitas, quemas de triques y cohetes, mientras que los feligreses con fe, alegría y fervor viven la fiesta del 23 al 08 de octubre.

Tata Chico reposa en un altar en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís, donde fieles católicos acuden para pedir por las familias.

Los sacerdotes y la comunidad católica pidieron por la paz y la seguridad en Chiapas.

Como parte de las actividades en honor al santo patrono, se ofrecerán eventos musicales, danza y bailables en la explanada de la iglesia.