Bajan homicidios dolosos en la capital del estado

Durante 2025 Tuxtla Gutiérrez registró un total de 21 homicidios dolosos, colocándose como la tercera ciudad con mayor número de casos en Chiapas, solo por debajo de Tapachula y Suchiate, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A lo largo del año se iniciaron 21 carpetas de investigación por este delito. Octubre se posicionó como el mes más violento, al concentrar cinco homicidios.

Casos y víctimas

Del total de casos, al menos seis fueron cometidos con arma de fuego y dos con arma blanca, mientras que el resto se derivaron de agresiones directas con diversos objetos o golpes.

Aunque las cifras reflejan una disminución significativa, la capital del estado continúa entre los municipios con mayor incidencia de homicidios.

En comparación con 2024, cuando se documentaron 49 casos, durante 2025 se registró un descenso del 57 %, lo que representa una reducción importante, aunque insuficiente para sacar a Tuxtla de los primeros lugares en violencia.

Sectores

Los hechos se distribuyeron en distintos puntos de la ciudad, principalmente en colonias como Plan de Ayala, Santa María La Ribera, San José Terán, Calichal, Paseo del Bosque y la zona Centro, sectores donde se concentraron varios de los homicidios a lo largo del año.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que una parte considerable de los homicidios registrados en Tuxtla estuvo relacionada con conflictos personales y riñas derivadas del consumo de alcohol, situaciones que, dijo, son complejas de prevenir sin la participación activa de la ciudadanía.

“Estos han sido por circunstancias personales, por consumo de alcohol y eso es muy difícil de prevenir, muy difícil poderlo disminuir, si no contamos con la colaboración y la corresponsabilidad de la ciudadanía”, señaló.

Vinculaciones

Indicó que el repunte de violencia registrado en 2024 estuvo vinculado a disputas entre células delictivas por el control de la venta de drogas en la capital, lo que derivó en un reforzamiento de las acciones contra el narcomenudeo.

En este contexto, durante 2025, dicho delito presentó un incremento notable, al convertirse en el ilícito con mayor número de carpetas de investigación en Tuxtla Gutiérrez, con un total de 276 casos.

“La capital del estado el año pasado cerró con una cifra de violencia muy elevada y la mayoría de los homicidios, de los enfrentamientos y de los actos de violencia se daban por la disputa de las tiendas dedicadas al narcomenudeo, las llamadas narcotienditas o cachimbas”, explicó.