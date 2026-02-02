Bajan incendios durante temporada de estiaje

Durante la actual temporada de estiaje, Tuxtla Gutiérrez ha registrado una disminución en el número de incendios en comparación con el año anterior, informó el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, quien destacó que este resultado es producto tanto de las condiciones climáticas favorables como del trabajo preventivo realizado por las autoridades.

El funcionario explicó que los frentes fríos han contribuido de manera importante a reducir las condiciones de sequedad extrema, además de que la naturaleza “ha hecho su parte”.

Aunado a ello, señaló que se han reforzado las acciones de prevención mediante la apertura de brechas cortafuego en coordinación con Protección Civil (PC) del Estado y ejidatarios de distintas zonas del municipio.

Reconoció que, si bien los incendios forestales han disminuido y no han sido de gran magnitud como en años anteriores, se ha registrado un incremento en los incendios en casa habitación, situación que atribuyó a las múltiples atenciones diarias que enfrenta la dependencia, así como a la necesidad de mantener una coordinación permanente con otras dependencias y corporaciones de emergencia.

Exhorto

En este contexto, hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga limpios sus predios, especialmente durante la temporada de estiaje, ya que existe una reglamentación vigente que lo establece.

Recordó que tanto el Reglamento de Protección Ambiental como el de Construcción, además de disposiciones del Mando de Policía y Gobierno, obligan a los propietarios a realizar limpieza de sus terrenos al menos dos o tres veces al año.