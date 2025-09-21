Bajan ingresos para los profesionistas

De acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Asociación Civil Fomento Económico de Chiapas (FEC), de 2022 a 2024 el ingreso monetario promedio trimestral para las personas con estudios profesionales, completos o incompletos en la entidad, disminuyeron un 24.33 por ciento, ya que bajó de 40 mil 247 pesos a 30 mil 451.

El organismo señaló también que los ingresos para las personas en el estado con posgrados, completos o incompletos, también tuvieron una baja durante el mismo periodo, pues pasaron de percibir 73 mil 715 pesos a 64 mil 611, lo que representa una disminución del 12.35 por ciento.

Otros rubros

Asimismo, resalta que de 2022 a 2024 el ingreso monetario promedio trimestral de las personas con preparatoria completa e incompleta en Chiapas tuvo un incremento del 11.84 por ciento, pues pasó de 17 mil 314 a 19 mil 364 pesos.

En ese sentido destaca que en los últimos años, las personas con preparatoria completa e incompleta son el grupo que ha tenido mayor crecimiento en su ingreso monetario promedio trimestral, esto de acuerdo a los resultados de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para finalizar, el Observatorio Ciudadano indicó que las personas con estudios completos e incompletos de los niveles de secundaria y primaria también registraron un incremento del ingreso monetario promedio trimestral del 4.10 y 0.99 por ciento respectivamente.

En los datos se da a conocer que pasaron de 13 mil 323 a 13 mil 870 para secundaria y 10 mil 863 a 10 mil 971 para primaria en el mismo periodo.