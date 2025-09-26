Bajo el registro para beca Rita Cetina Gutiérrez

Aunque se tiene previsto beneficiar a más de 98 mil estudiantes de secundaria de nuevo ingreso con la beca Rita Cetina Gutiérrez, el titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, confirmó que por ahora los registros están bajos y es importante que haya inscripciones, debido a que la plataforma cierra el próximo 30 de septiembre.

Aprovechó el espacio para invitar a madres y padres de familia, además de tutores y directores de las escuelas para que se sumen a los registros de alumnas y alumnos, debido a que van bajos los números.

Lo que se debe entender, remarcó, es que desde la Coordinación Nacional informaron que no habrá prórroga en el periodo de inscripción, es decir, quien no ingrese a la plataforma no tendrá el apoyo económico.

Documentación

En la plataforma lo que se debe hacer, enfatizó, es abrir una cuenta llave. La documentación para hacer el proceso es: comprobante de domicilio (con una vigencia no mayor a tres meses), identificación oficial, CURP (certificada en el registro civil), correo electrónico y número celular en el caso de las madres, padres o tutores.

Para los estudiantes, se les pide su CURP (validada) y el número del Centro de Trabajo, es una clave que está generalmente en la pared donde se ubica el nombre de la escuela.

Toledo Cruz mencionó que todo el registro se tiene que hacer de forma virtual, para que en noviembre y diciembre comiencen las entregas de las tarjetas de la beca.

En Chiapas existen dos mil 837 escuelas secundarias, la meta que se puedan realizar 98 mil nuevos registros, sin embargo, el alcance apenas llegaba a un 30 %.