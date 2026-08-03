Bajos precios afectan la venta de rambután

Los productores de rambután piden el apoyo del Gobierno Federal para que haya campañas de promoción de la fruta, que es poco conocida y con ello hay bajo consumo; señalan que en esta cosecha enfrentan la peor de las crisis económicas en la historia del cultivo debido a la drástica caída del precio y el exceso de producción en la región.

En entrevista, el presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután de Chiapas, Alfonso Pérez Romero, expuso que el exceso de producción y la baja demanda han desplomado los precios en campo, poniendo en riesgo el sustento de más de 10 mil hogares que dependen de esta fruta exótica.

Producción

Refirió que este año la producción supera las más de 30 mil toneladas, 10 mil más que el año pasado y, ante la falta de demanda, el kilogramo de fruta ha caído en 5 pesos para mercado nacional y 8 pesos al mercado internacional, lo que representa una reducción del 100 por ciento que el 2025.

Señaló que a ese precio no logran recuperar los gastos de producción, por lo que algunos productores han optado por no cortar la fruta y dejar que se pudra en las huertas, ya que sale más caro pagar el corte.

Solicitó respetuosamente a la mandataria que ayude promoviendo el consumo del rambután durante sus conferencias matutinas, como lo ha hecho con productos como el chocolate y el frijol del bienestar.

Nutrientes

Destacó que el rambután no solo es delicioso, sino que es rico en vitamina C, antioxidantes y minerales esenciales para la salud, y está reconocido entre los frutos más exóticos y apreciados del mundo, aunque poco conocido y consumido en el mercado nacional.

Informó que harán llegar a Presidencia un oficio con información técnica y argumentos que respaldan esta petición, confiando en la sensibilidad y compromiso de la presidenta con el campo mexicano.