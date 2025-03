Balam Robotics, diez años de excelencia académica

Daniel Alfaro, fundador del grupo “Balam Robotics”, reflexionó acerca de los diez años de dicho colectivo, el cual ha sido integrado por diferentes generaciones de niños, niñas y adolescentes, quienes han demostrado ser las mentes más brillantes de la entidad en el rubro de la robótica.

Origen

Alfaro inició esta aventura al ser maestro de la Escuela Primaria “México”, ubicada en Tapachula; ahí, como una materia extracurricular y en la cual no percibía un sueldo ni apoyos gubernamentales, inició su labor de instruir a niños, niñas y adolescentes en temas asociados a la robótica.

Alfaro recuerda que desde la 1 hasta la 3 de la tarde, todos los días, trabajaba con 20 estudiantes a quienes le enseñaba a diseñar y programar, además de armar. Cabe señalar, que el coach no tiene formación en ingeniera o mecatrónica.

“Sin ser ingeniero en sistemas o especializado en mecatrónica, me he certificado con cursos en línea sobre el tema. Con eso, los estudiantes aprenden a diseñar, construir y lo ven de forma autónoma”, manifestó.

Reconocimiento

En poco tiempo, “Balam Robotics” se ha convertido en un fuerte competidor tanto a nivel local, como nacional e internacional. Así lo avalan los premios obtenidos: campeones de excelencia (pase al mundial, no asistimos por falta de apoyo) en Cancún, Quintana Roo (2014-2015), campeones estatales en diseño y campeones pre-nacionales de la zona sur sureste 2015-2016 (pase al mundial, no asistieron por falta de apoyo), campeones estatales de construcción, campeones pre nacionales de la zona Sur-Sureste de la República Mexicana, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. (no hubo pase al mundial, pero si al nacional en San Luis Potosí, al que no asistieron por falta de apoyo).

Para 2017-2018, fueron campeones estatales de construcción, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Campeones pre nacionales de la zona Sur-Sureste de la República Mexicana, pase al nacional a León; campeones nacionales de robótica VEX a nivel primaria, pase al mundial de robótica, León, Guanajuato; y 6º lugar en la categoría Apolo, de 320 escuelas primarias del mundo, en Louisville Kentucky, Estados Unidos. En 2018-2019, campeones internacionales en el torneo “Héctor Rodríguez en Cancún, Quintana Roo en noviembre 2018”; pase al nacional Vex Robotics en Cancún, Quintana Roo del 7 al 9 de marzo, y 6to lugar en el Mundial de Robótica en Estados Unidos.

Liquidez

Como se puede entender, el dinero ha sido el principal obstáculo para el desarrollo óptimo de las actividades de la agrupación. Ante ello, Alfaro considero se han abierto las puertas hacia las y los estudiantes chiapanecos, por ejemplo, fueron invitados de honor por la cónsul en Carolina del Norte, quien expresó apoyará con todas las facilidades para que realicen estadías en empresas tecnológicas como Lenovo.

Alfaro se mostró contento por los diez años de la agrupación, en la que las primeras generaciones del grupo ahora ya deciden por entrar a la universidad; muchos de ellos y ellas han optado por ingresar a ingenierias.

“Es abrirle la expectativa y visión de que no solo pueden encontrar una carrera universitaria y quedarse en Chiapas, sino que cuentan con el talento para encontrarse con los mejores del mundo”, dijo.

Al mismo tiempo, el grupo también reconoce el impulso de los padres y madres de familia, quienes por hacer cumplir el sueño de sus hijos e hijas han realizado rifas, gestionado apoyos y ahorrado para los viajes y participaciones.