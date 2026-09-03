El periodo vacacional de verano recién concluido dejó un balance mixto para el sector turístico en Chiapas. Aunque las expectativas eran altas, la afluencia de visitantes no se concentró en semanas específicas, sino que se distribuyó de manera dispersa a lo largo de casi tres meses, lo que dificulta medir el impacto real en los principales destinos de la entidad.

Así lo dio a conocer Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, AC., quien en entrevista señaló que, si bien hubo movimiento en varios puntos del estado, la temporada no alcanzó los picos que se esperaban en zonas tradicionalmente concurridas como Palenque, Agua Azul y San Cristóbal de Las Casas.

El presidente del Colegio destacó que San Cristóbal de Las Casas mantiene su carácter de destino predilecto por excelencia, con presencia constante de turistas nacionales y extranjeros, lo que impide establecer un parámetro claro de crecimiento o decremento durante este verano.

No obstante, reconoció que no se cuenta con cifras oficiales que permitan dimensionar con exactitud el número de visitantes que llegaron al estado.

Uno de los factores que, según Ovando, influyó en el comportamiento del turismo fue la extensión del periodo vacacional, que abarcó desde mediados de julio hasta finales de agosto.

Esta amplitud provocó que los viajes no se concentraran en una sola semana, sino que se distribuyeran a lo largo de varias, generando semanas con baja ocupación y otras con repuntes moderados.

A pesar de ello, el líder de los guías de turistas señaló que muchos prestadores de servicios sí lograron ofrecer sus paquetes turísticos en diferentes regiones, lo que indica que el movimiento existió, aunque sin la intensidad esperada en destinos emblemáticos como las zonas arqueológicas y las cascadas.

El presidente del Colegio lamentó que no se disponga de números reales y actualizados sobre la afluencia turística en el estado, lo que impide hacer una evaluación precisa y planificar estrategias para futuras temporadas.

Daniel Ovando Valencia se mostró optimista y confió en que el turismo en Chiapas seguirá siendo un motor importante para la economía local.