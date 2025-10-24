Balastro para el tren llega por Puerto Chiapas

Un nuevo cargamento de 37 mil toneladas de balastro dirigido a las obras de construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico fue descargado en Puerto Chiapas.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), informó que el buque M/V Philippakos, ingresó a los muelles de carga sin problema alguno, para efectuar la descarga, cumpliendo las operaciones programadas en el recinto portuario.

“Estas maniobras reflejan la actividad constante y la capacidad operativa de Puerto Chiapas, reafirmando su compromiso con la eficiencia y el impulso al desarrollo logístico y económico de la región”, indicó.

El pasado 8 de agosto, el buque MV SSI Prudent hizo un procedimiento similar trayendo 37 mil 735 toneladas de balasto.

Ese material es distribuido a los diferentes tramos en los que se viene trabajando en la construcción del ferrocarril en la costa chiapaneca, desde Tonalá hacia Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.