Balneario Ojo de Agua, opción de esparcimiento

El Balneario Ojo De Agua, en San Lucas, Chiapas, continúa en excelentes condiciones para recibir a paseantes con sus transparentes y frías aguas que salen directamente de un cerro para escurrir por albercas naturales, adecuadas con atractivos turísticos.

El espacio natural se ubica a una hora y media de Tuxtla Gutiérrez, en el municipio de San Lucas, en un naciente de agua que atraviesa toda la zona urbana de la región.

Este espacio fue intervenido por las autoridades junto con la participación de los pobladores, creando un moderno y sustentable parque natural, que es reguardado por los mismos habitantes.

Camino

El balneario Ojo de Agua es un verdadero tesoro natural, al tratarse de agua que emana de una montaña y viaja hacia las partes bajas a través de un escurrimiento natural, formando un río y diversas pozas o albercas.

En esa ruta descendente se construyeron diversos servicios como: baños, restaurantes, mesas, palapas, estacionamiento, toboganes y juegos infantiles, entre otros.

Para llegar al espacio, que además es de acceso gratuito, se toma la carretera hacia La Angostura con dirección a Villa de Acala y en el crucero a Chiapilla, se va a San Lucas. Todo en un trayecto aproximado de una hora y 30 minutos, saliendo de Tuxtla.