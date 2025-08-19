Bambú, de la naturaleza al hogar

En Tuxtla Gutiérrez, el bambú cobra vida en las manos de Arturo Gamboa, artesano chiapaneco y creador del proyecto Bambuchiis, una iniciativa que busca ofrecer productos artesanales, biodegradables y duraderos como alternativa al plástico; destacando la importancia sobre la conciencia ambiental ante la problemática del consumismo actual. La iniciativa, según el artesano, nació de la idea de invitar a la ciudadanía a utilizar productos naturales y 100 % biodegradables.

“Queremos fomentar que la gente consuma lo hecho en Chiapas, lo hecho a mano y que además sea amigable con el medio ambiente”, explicó.

Entre los productos que ofrece mediante su negocio Bambuchiis, destacan los popotes, porta inciensos, jaboneras, lámparas y hasta piezas decorativas únicas.

Por otro lado, el artesano destacó que el bambú es un recurso sustentable, pues su maduración tarda entre tres y cinco años, a diferencia de la madera que puede requerir hasta 40 años. Tras un tratamiento natural, este material se convierte en piezas resistentes y de múltiples usos.

“El bambú tiene muchísimas utilidades: mobiliario, cocina, construcción y artesanías. Todo depende del detalle y el diseño”, señaló.

Entre sus productos más solicitados destacan los popotes reutilizables, que por su resistencia y facilidad de limpieza se han convertido en un éxito. También sobresalen las lámparas artesanales, cada una con un diseño exclusivo, y las jaboneras biodegradables. Los precios van desde los cinco pesos en pequeños accesorios hasta los 350 en piezas más elaboradas.

Además de la venta, su propuesta es un llamado a la conciencia ambiental.

“El consumismo y el exceso de plástico están dañando mucho. Queremos que la gente valore lo hecho local y que reduzca el uso de productos desechables”, expresó.

Finalmente, Arturo Gamboa invitó a la ciudadanía a apoyar a los artesanos locales, subrayando la diversidad de ideas y talentos que resaltan en la entidad.