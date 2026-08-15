Banco de Alimentos: 30 años de ayudar

El Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez celebró su 30 aniversario. De acuerdo con María Alejandra Mandujano, encargada del centro, este espacio ha consolidado su labor como un pilar en la asistencia alimentaria para las familias de la región.

“Gracias a Dios, acopiando y ayudando a la gente que lo necesita, cada vez queremos llegar a más familias que requieren de nuestro apoyo”, expresó.

Explicó que a lo largo de estas tres décadas, el banco ha logrado una cobertura significativa, atendiendo actualmente a un aproximado de 17 mil familias en el estado.

La ayuda se materializa en despensas que contienen productos básicos como: arroz, frijol, pollo, pasta y leche, con un costo que oscila entre los 180 y 260 pesos, dependiendo de las necesidades de cada núcleo familiar.

La distribución se realiza de manera quincenal, ofreciendo alimentos suficientes para aproximadamente 15 días.

Retos pendientes

Sobre los retos que aún se mantienen en el centro, Mandujano reconoció que aún falta mucho por hacer y que uno de los principales desafíos es la necesidad de mayor infraestructura y equipo.

“Necesitamos un poco más para acopiar más, ayudar y llegar a más poblaciones y lugares, pero vamos poco a poco avanzando”, señaló la encargada.

El acopio de alimentos es posible gracias a las alianzas estratégicas con grandes cadenas comerciales así como donativos de empresas nacionales muy reconocidas.

“Walmart es uno de nuestros aliados más fuertes, vamos a todas sus tiendas todos los días en ruta”, mencionó Mandujano.

Actualmente, la institución está conformada por un equipo de 28 personas, además de contar con el apoyo invaluable de un promedio de 10 voluntarias que asisten diariamente.

Cobertura y solicitud

En cuanto a la cobertura geográfica, el banco no solo opera en Tuxtla Gutiérrez, sino que extiende su ayuda a otros municipios como San Cristóbal y Tapachula, donde existen otros dos bancos aliados, e incluso llegan a zonas de Tabasco.

Para quienes deseen sumarse como benefactores o requieran del servicio, la invitación es a acercarse a sus nuevas instalaciones ubicadas en avenida Antonio Pariente Algarín, a un costado del hospital “Gilberto Gomez Maza”.

Una vez hecha la solicitud, el área de trabajo social evaluará los requisitos para la asignación de despensas.

“Vengan a conocer lo que hacemos, es una labor muy bonita, ayudar a las personas y tratar de hacer un equipo para ellos”, concluyó la encargada.

A esta fecha, se sumó el gobernador del estado, Eduardo Ramirez, quien junto a diversas familias y trabajadores partió un pastel no solo para conmemorar las tres décadas de operaciones, sino también par celebrar la red de cobertura y apoyo a las familias que más lo requieren.