Banco de alimentos, opción ante la pobreza

En el marco de las recientes mediciones de pobreza en Chiapas, la alimentaria es una particularmente grave, ante la cual el Banco de Alimentos es una alternativa, pues atiende quincenalmente a más de 17 mil beneficiarios, entre ellos dos mil 668 familias y 28 instituciones de asistencia social; además de un puñado de gente que viaja de comunidades foráneas en situación de pobreza extrema, buscando ayuda.

Es de destacar que el Banco de Alimentos acopia productos excedentes o próximos a destruirse, perecederos y no, que estén en buen estado. Estos son entregados a población vulnerable, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y familias de escasos recursos.

Invitación

Por ello, el banco invita a donar alimentos, pero también mobiliario, productos de limpieza e higiene personal, ropa, calzado, electrodomésticos, útiles escolares, equipos de cómputos, medicamentos y cualquier producto que pueda ser útil para la población.

El lugar para donar en el Banco de Alimentos es: libramiento Norte del lado oriente, en las inmediaciones de la Central de Abastos, donde toman la mayor parte de sus productos. Se confirmó en recorrido por el lugar y entrevistas a los prestadores del servicio que prefirieron omitir su identidad, pero invitaron la población civil a participar donando y aprovechando estos beneficios.