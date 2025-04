Bancos no trabajarán por Semana Santa

Si tienes que realizar un trámite en tu banco todavía tienes tiempo, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las instituciones financieras deben cerrar sus puertas y suspender operaciones acorde a la prestación de servicios al público el 17 y 18 de abril, por la celebración de la Semana Santa.

Así que si no realizas ese pendiente antes, tendrás que esperar hasta el lunes 21 para poder hacerlo. No obstante, durante el jueves y viernes los bancos podrán continuar con transacciones con tarjetas de débito o crédito y la operación de cajeros, las cuales no pueden ser interrumpidas.

Según la Asociación de Bancos de México (ABM), hay más de 64 mil cajeros automáticos y 56 mil 900 corresponsales bancarios, además de la banca digital, telefónica y electrónica, las cuales operan las 24 horas durante todo el año.

La mayoría de los bancos únicamente brindan servicio de atención al cliente de lunes de viernes, y muy pocos abren los sábados, como Banco Azteca e Inbursa, por ello la recomendación es anticipar los trámites y revisar los horarios de atención.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los días de la Semana Santa no son días feriados oficiales, por lo que trabajadores de algunos sectores no tienen descanso, pero por decreto oficial la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que las sucursales bancarias deben cerrar.

El SAT tampoco labora

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también suspenderá la atención presencial en sus oficinas de todo el país durante el jueves 17 y viernes 18 de abril, sin embargo, los contribuyentes pueden hacer diversos trámites en el portal oficial, como la declaración anual de impuestos en caso de ser sujeto obligado.

El plazo para que las personas físicas cumplan esta obligación termina el 30 de abril, en muchos casos los contribuyentes pueden hacerlo en línea, por lo que pueden aprovechar estos días de asueto.