Bárbara Altúzar alza la mano para la elección

En medio de la efervescencia política relacionada con los procesos electorales, tanto federal como local, las y los aspirantes a cargos de representación popular deben presentar las licencias correspondientes.

Al respecto, la regidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Bárbara Altúzar, quien fue electa a través del partido Movimiento Ciudadano, reconoció que buscará un encargo de representación popular.

Consultada sobre si tiene interés en buscar la candidatura a la presidencia municipal, reconoció que ya no está en tiempos para aspirar a ese puesto debido a que aún conserva su espacio como regidora, pero persiste la posibilidad de tomar parte del Congreso.

“La verdad, me siento muy contenta por todo el trabajo que he hecho desde mi regiduría; como ustedes bien saben, no soy política, soy ciudadana y me acabo de involucrar en temas públicos y políticos, lo que me ha dado la pauta de tener la certeza de que haciendo las cosas bien pueden hacerse grandes logros, los cuales necesitamos en nuestro estado y en nuestro Tuxtla Gutiérrez”.

Reconoció que está preparándose para aparecer en la boleta de la jornada electoral del próximo 2 de junio, pero todo depende del buen trabajo que se está haciendo desde el partido a nivel nacional, lo cual calificó que se hace con coherencia, congruencia y se replica en el estado, encabezado por el coordinador Manuel Sobrino Durán.

Afirmó que si todo se genera en equipo y en un trabajo bien implementado, por supuesto que participará para verse en otros espacios; asimismo, comentó que como regidora ha centrado su trabajo en las infancias, porque esa es la comisión que le corresponde presidir, además de que esto le ha permitido tener acceso a la atención de las personas más vulnerables, que son los niños y niñas.

Para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2024, los aspirantes debieron separarse del caso para elección popular, empleo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, así como en órganos autónomos federales o locales y que pretendan postularse a una candidatura diferente a diputado (antes de la fecha del inicio del proceso electoral).