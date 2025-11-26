Barcos camaroneros ponen en riesgo a tortugas marinas

La presencia de los barcos camaroneros, que se instalan a unos cincuenta metros de la orilla de la playa de Puerto Arista, se están encargando de darle muerte a las tortugas marinas por lo que es urgente que las autoridades prohíban que se anclen en el lugar.

Habitantes de Puerto Arista, liderados por Salomón Palacios Simón, manifestaron que cada vez que los barcos arriban terminan matando algún ejemplar con su propela y aunque en algunos casos estos solo quedan heridos, suelen fallecer minutos después, esta situación pone en mayor riesgo a los ejemplares que apenas están en proceso de crecimiento.

Señalaron que ya están cansados de que siempre se salgan con la suya, pues hasta el momento ninguna autoridad les ha prohibido que se instalen.

Indicaron que únicamente en la playa de Puerto Arista se anclan estos barcos, mientras que en otros centros turisticos, como Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal no hay presencia de estas embarcaciones.

Reiteraron el llamado a las autoridades correspondientes a poner un alto a la muerte de las tortugas marinas, que ya se encuentran en peligro de extinción.