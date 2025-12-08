Barrios de Arriaga sin agua desde hace 10 días

Familias de la ciudad de Arriaga se quejaron de la falta de agua potable en algunos barrios como San Jorge Pichinga, Buenos Aires, y hasta el momento no hay ninguna respuesta de las autoridades.

Los habitantes dijeron que que dese hace días los mencionados barrios carecen del vital servicio por lo que la mayoría de ellos han tenido que adquirir el agua en garrafones o pipas, para poder tener agua en sus casas y usarla en lo más necesario.

Indicaron que ya han dado aviso a las autoridades y ellas simplemente les han dicho que están trabajando en el caso, sin embargo los denunciantes dijeron que siguen sufriendo ante la falta de agua.