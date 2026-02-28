Barrios y comunidades participarán en los 500 años de SCLC

Este fin de semana quedó formalmente instalado el Comité Ciudadano rumbo a los 500 años de San Cristóbal con visión internacional e incluyente, marcando un paso histórico en la construcción de un proyecto colectivo rumbo al año 2028.

En el acto realizado en conocido lugar de esta ciudad, contó con la presencia del subsecretario de gobierno Jesús Alberto Oropeza Nájera, en representación de la secretaria general de gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando.

Coordinación

En el encuentro se destacó que el Ayuntamiento trabajará en coordinación con el Gobierno del Estado para proyectar nuevamente a San Cristóbal ante México y el mundo.

Se reconoció el impulso ciudadano y la participación de los cronistas Luis Urbina y Miguel Ángel Muñoz, señalando que mediante acuerdos institucionales y próximos foros de consulta se garantizará una celebración incluyente, con participación activa de barrios y comunidades.