base trabajadora reclama a Fabiola Ricci

Entre discursos donde se hacía mención del marxismo y reconocimientos a trabajadores con más de 30 años de servicio, el Sindicato independiente del municipio de San Cristóbal celebró tres décadas de existencia, mismas que, según explica Elia Vázquez, secretaria general, “significan mucho esfuerzo y sacrificio, pero también esperanza”.

El Sindicato independiente actualmente agrupa a poco más de 350 agremiados de un total de mil trabajadores sindicalizados al servicio de un ayuntamiento donde coexisten dos grupos sindicales.

Descuentos

Elia Vázquez señala que la lucha del sindicato no es de sólo un día y que sigue hasta hoy, sobre todo en un contexto donde desde el inicio de la administración de la actual edil, Fabiola Ricci, hubo una disminución al salario de los trabajadores afiliados al sindicato independiente.

El sindicato, indica, quiere saber dónde está quedando el dinero obtenido del descuento que se ha hecho vía nómina. Sin embargo, no han tenido posibilidad de exponer esta problemática en cabildo más que en una ocasión, en la cual Fabiola Ricci les dijo que no le gustaba que la criticaran en público. “Pero no hay otra forma porque no hay atención”, señala Elia.

Los descuentos fueron dirigidos a personal de limpia, quienes sufrieron una disminución mensual de mil pesos. Pero también la parte administrativa tuvo un golpe a su economía con descuentos que van desde los mil 800 hasta los dos mil 500 quincenales.

Festejo con recursos propios

Esto aunado a una suspensión de los servicios médicos por parte del ayuntamiento lo que, señalan, deja desprotegida a la base trabajadora. Será después de la celebración de estas tres décadas de caminar que realizarán acciones para exigir sus derechos laborales.

Elia Vázquez subraya que el festejo, realizado en el centro de convenciones “El Carmen”, es resultado de los propios recursos de los trabajadores, pues “desde el año pasado en esta administración no se le otorga ni para un plato de comida ni para un vaso de agua a los trabajadores que conforman el sindicato independiente”.