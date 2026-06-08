Basura agrava el riesgo de inundaciones

Con la temporada de lluvias, Tuxtla Gutiérrez vuelve a enfrentar uno de sus problemas más recurrentes: las inundaciones provocadas por la combinación de precipitaciones intensas, arroyos urbanos y la acumulación de basura en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Actualmente, la capital chiapaneca cuenta con al menos 26 zonas catalogadas como de alto riesgo, donde las lluvias representan una amenaza constante para viviendas, vialidades y la seguridad de la población.

Obstrucción

En gran parte de estos puntos, el problema se agrava debido a que alcantarillas, canales y drenajes se encuentran obstruidos por residuos sólidos arrastrados por las corrientes de agua.

Durante las lluvias, la basura es arrastrada hacia las zonas bajas de la ciudad, donde termina bloqueando el paso del agua y generando encharcamientos e inundaciones que afectan tanto a colonias populares como a importantes vialidades.

Durante tormentas intensas, los cauces incrementan de manera considerable su caudal y representan un riesgo directo para las colonias asentadas en sus márgenes, así como para automovilistas y peatones que circulan por las vialidades cercanas.

Medidas preventivas

Ante este panorama, las autoridades reiteraron la importancia de las medidas preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, como los cierres temporales de vialidades en zonas inundables.

Sin embargo, subrayaron que la participación ciudadana es fundamental para reducir los riesgos.

La combinación de lluvias intensas, infraestructura hidráulica saturada y residuos sólidos continúa convirtiendo a Tuxtla Gutiérrez en una ciudad altamente vulnerable a las inundaciones.

En este escenario, la prevención, la cultura de limpieza y la atención oportuna a los reportes ciudadanos se mantienen como las principales herramientas para proteger la integridad de las familias y reducir los daños materiales durante la presente temporada.