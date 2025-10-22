Basurero ilegal, jugoso negocio para familia del alcalde

Por el basurero a cielo abierto de Cacahoatán el Ayuntamiento paga mensualmente 135 mil pesos al propietario del rancho San Alberto, que coincidentemente es la misma familia del alcalde Víctor Pérez Saldaña. Al gobierno ambientalista no le importa la ilegalidad y clandestinidad, mucho menos la contaminación y afectaciones al medio ambiente por filtraciones de lixiviados que con las lluvias llega a los mantos freáticos, ríos, pozos del vital líquido que finalmente la población consume.

El gobierno emanado del Partido Verde Ecologista en su momento fue denunciado ante la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que se hayan tomado medidas para atender las recomendaciones. Los documentos datan de este mismo año, cuando ya el gobierno de Pérez Saldaña estaba en funciones, lo que implica que a pesar de las supuestas prácticas de protección al medio ambiente, se contamina gravemente en esta zona montañosa ubicada en el Corredor Biológico Mesoamericano.