Batalla frontal contra incendios en la entidad

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que, mediante el Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo de Fuego se atienden diversos reportes de incendios en múltiples regiones de Chiapas.

Gracias al trabajo coordinado con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Protección Civil (PC), diversos entes están controlados y otros liquidados.

Regiones

En los casos reportados se han atendido los siniestros mediante la participación institucional y el colectivo de las regiones que se suma a las labores de mitigación, al corte del medio día del 7 de mayo.

La Frailesca se mantiene como la región con mayor afectación por incendios, dañando sobre todo al arbolado adulto en bosques de encino.

Un primer incendio se reportó en predios de Francisco Villa, el Paraje Macoite, afectando unas 50 hectáreas.

No obstante, una fuerza de tarea de Conanp junto a autoridades locales permitió tener el control total del siniestro, con una liquidación superior al 80 por ciento, destacando la utilización de 400 metros de brechas corta fuego.

Un segundo incendio se reportó en condiciones similares en el ejido Heriberto Jara y El Pozo, afectando 210 hectáreas, controlado al 95 %.

En la región de Valles Zoque, sobre todo en Cintalapa, se reportaron afectaciones en el predio Río Frío y el Paraje la Junta, donde se quemaron 25 hectáreas, controlando solo la liquidación del 10 %.

En Pimienta Berlín y San Antonio, en tanto se quemaron otras 15 hectáreas, con liquidación del 50 %.

Mientras que en Frene GN se quemó una hectárea de pastizal y está liquidado en su totalidad.

En Jiquipilas, en el ejido Unión Agrarista y el Paraje Belén, se incendiaron 20 hectáreas, en este caso de selva baja, liquidado al 90 %.

En la región Sierra Mariscal, en el municipio de Amatenango del Valle, en sus predios Pacayalito e Innominado, se quemaron 15 hectáreas de pino, con el 20 % de la afectación liquidada.

En la selva Lacandona, en Ocosingo, se quemaron 11 hectáreas del predio Shakiumtik y el Paraje Pamala, de arbolado de bosque, totalmente liquidado.

En Sierra Mariscal, en Siltepec en el Barrio Nuevo Amanecer, se afectaron 30 hectáreas de pastizal. Controlado al 85 %.

En Frontera Comalapa se incendiaron dos hectáreas de pastizales. Un incendio liquidado en su totalidad.

Por último, el reporte señala que en la región Tulijá, en Salto de Agua, se quemaron tres hectáreas de pastizales. Totalmente apagado el siniestro.

Es de mencionar que estos reportes en las 15 regiones socioeconómicas de Chiapas evidencian la alta incidencia de riesgo por incendios, pero también la pronta atención de los mismos.