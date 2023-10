Bautizan “la mañanera de Plácido” en Tapachula

Con el objetivo de mantener y ampliar la comunicación con la sociedad chiapaneca y con los medios de comunicación, Plácido Morales Vázquez inició este lunes en Tapachula el ejercicio de conferencias matutinas para dar a conocer las actividades que realiza en el proceso de selección para elegir al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, evento al cual los medios bautizaron como “la mañanera con Plácido”.

Plácido Morales comentó en la conferencia de prensa convocada en el Hotel San Francisco de Tapachula, que en este proceso no hace dispendio de recursos, ni públicos ni de cualquier procedencia, “porque somos transparentes. Nosotros creemos en los principios de la Cuarta Transformación Nacional: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, comentó.

Afirmó que hace una tarea de un ejercicio abierto en las calles de las comunidades de Chiapas, acompañado de ciudadanas y ciudadanos.

Reiteró: “No traigo activistas pagados ni brigadistas a sueldo; nosotros hacemos nuestra tarea con nuestro propios medios y recursos, porque queremos despertar la conciencia en los chiapanecos”.

En cuanto a los problemas de Chiapas, destacó el precario derecho a transitar libremente por sus caminos y carreteras, algunos con bloqueos que han durado semanas. También se refirió al acceso a la salud, que urge mejorar. En cuanto al problema de la inseguridad, dijo que se debe a complicidades de servidores públicos de hoy y de ayer.

Enfatizó: “Yo no tengo complicidad con nadie” y aseguró que todos los problemas de Chiapas tienen solución, como los ya mencionados, además de la reactivación del campo, el crecimiento y el desarrollo.

Por otro lado, también comentó: “Para incorporar toda la energía productiva de las mujeres de Chiapas, se requiere cambiar la mentalidad de toda la sociedad, con educación, que tanta falta nos hace, principalmente la de los hombres”.

También, agregó que para consolidar la 4T se requieren más reformas, como la energética, la electoral, la del Poder Judicial y, en el caso de Chiapas, la municipal, para que los ayuntamientos tengan mayor presencia ciudadana y dejen de ser oligarquías familiares de la obra del cemento e inviertan en obra social, política, cultural y cívica.