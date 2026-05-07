Beca Gertrudis Bocanegra llegará a 82 universidades

El apoyo Gertrudis Bocanegra, que dará el gobierno federal a estudiantes en el nivel de licenciatura, llegará a 82 universidades de Chiapas y pronto se anunciarán las fechas para las inscripciones, informó Marcelo Toledo Cruz, titular en la entidad de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar.

Al actualizarse los datos, compartió que este proyecto federal beneficiará a más de 38 mil estudiantes.

Se indicó que la beca se entregará a la comunidad estudiantil universitaria que no recibe ningún tipo de apoyo. La idea es que alumnas y alumnos tengan recursos para su transporte y para continuar con su formación profesional.

Contexto

La beca contempla un recurso bimestral de mil 900 pesos y se dará hasta por cinco bimestres en el año, salvo los meses de julio y agosto debido al periodo de vacaciones.

De forma tentativa las fechas para llevar a cabo los registros podrían ser entre mayo y junio, pero falta que se detalle y confirme esa información.

Se prevé que pronto se realice una vinculación con las universidades para que conozcan los beneficios, además de las asambleas informativas para ampliar la información con los estudiantes.

Finalmente, Toledo Cruz comentó que la comunidad estudiantil y las madres y padres de familia deben de saber que la beca Gertrudis Bocanegra llegará a todas las universidades públicas de Chiapas.