Becan a 88 estudiantes de Chiapas

88 niñas y niños de sexto de primaria fueron premiados al ser elegidos en la etapa final de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, autoridades de la Secretaría de Educación reconocieron el esfuerzo y la excelencia de los menores provenientes de las diversas regiones de la entidad.

Gladys López González, coordinadora del programa de becas y convocatorias de la institución, explicó que el proceso inició en el mes de marzo desde las escuelas, avanzó hacia una etapa regional donde se concentraron 646 participantes de las 10 regiones del estado.

Fase estatal

Posteriormente, se realizó la fase estatal en Tuxtla Gutiérrez, que reunió a 401 alumnos, de los cuales los 88 que hoy fueron galardonados resultaron seleccionados.

López González explicó que los proyectos evaluados abordaron temas de importancia como el reciclaje, violencia de género, recuperación de la identidad de los pueblos originarios y alimentación desde la cosmovisión indígena.

Los niños ganadores provienen de municipios como Tapachula, Arriaga, Ocosingo, Tila, Pantelhó y Chenalhó, entre otros, representando a las 10 regiones en sus distintas modalidades educativas, que incluyen urbana, rural, indígena, estatal, federal, Conafe y particulares.

Habrá seguimiento

La coordinadora subrayó que la Secretaría de Educación dará seguimiento a los proyectos para que no queden en el papel y, a través de un comité especial se vigilará que los becarios no deserten de sus estudios al ingresar a la secundaria.

Además, destacó que la Fundación BBVA, presente en el evento, ofrece la posibilidad de extender la beca hasta la universidad, siempre que los estudiantes mantengan un promedio mínimo de nueve, una condición que suele cumplirse dado a la excelencia de los estudiantes.

Finalmente, Gladys López González hizo un llamado a padres de familia y maestros para que confíen en el talento de los niños y los motiven a participar en futuras ediciones de la Olimpiada del Conocimiento.