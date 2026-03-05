Becarán a estudiantes en materia de movilidad

En Chiapas se abrió una convocatoria para que estudiantes del nivel de educación superior tengan una beca de 35 mil pesos, a fin de que puedan realizar una estancia de varias semanas en diversos países.

El director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, enfatizó que esto se pudo consolidar en alianza con el programa Delfín.

La convocatoria está disponible en la página de la institución, y el proceso de selección será transparente y un Comité (integrado de personas especialistas) llevará a cabo la revisión de los expedientes.

Inversión

Para consolidar este proyecto de movilidad, se están invirtiendo alrededor de 840 mil pesos para apoyar a los estudiantes.

El cierre de la convocatoria está previsto para el viernes 13 de marzo, y se harán públicos los resultados a partir del 4 de mayo de este año.

Las actividades se han programado de la siguiente manera: la estancia será del 8 de junio al 24 de julio y los congresos (presencial y virtual) se programaron del 26 al 29 de agosto y del 23 al 25 de septiembre.

Las becas para el extranjero serán de 35 mil pesos, que ayudarán a cubrir los gastos que generen los estudiantes, con los boletos de avión y otras actividades de la estancia.

Los países participantes (además de México) para el proyecto son: Colombia, Costa Rica, Perú, Nicaragua, Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Panamá.

Análisis

Jovani Salazar enfatizó que cada ejercicio presupuestal que viene se tiene que aplicar de una manera transparente, por eso la beca que se dará para las juventudes será analizada de una manera responsable.

El viaje al extranjero, por parte de los estudiantes, enfatizó, se trata de una estancia científica en verano para que la comunidad estudiantil pueda prepararse en las mejores universidades.