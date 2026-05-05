Becas combatirán la deserción escolar

Chiapas se ha convertido en una prioridad para el Gobierno Federal y una muestra es la beca Gertrudis Bocanegra que beneficiará a miles de estudiantes universitarios, enfatizó el representante en la entidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Raúl Bonifaz.

Reconoció que pronto la comunidad estudiantil universitaria tendrá la oportunidad de recibir un apoyo económico de forma bimestral, y se prevé que en breve se conozcan los detalles para las inscripciones.

Entrevistado sobre el tema, resaltó que se reafirma el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades estatales para fortalecer las acciones en favor de la educación.

Montos

La beca Gertrudis Bocanegra dará a los estudiantes mil 900 pesos de forma bimestral, recurso que podría ayudar para el uso del transporte y con ello no pierdan la oportunidad de prepararse.

La idea, enfatizó Bonifaz, es consolidar el derecho a la educación como lo marca la nueva Escuela Mexicana: que sea pública y gratuita.

Comentó que con base en la información que se ha compartido, se espera que en Chiapas se lleven a cabo las asambleas informativas en las instituciones de Educación Superior para compartir los datos de la beca.

Este proyecto contempla apoyar alrededor de 60 mil estudiantes universitarios a nivel local, por lo que es importante que se lleve el mensaje a las diferentes zonas.

Finalmente, Bonifaz insistió que en este gobierno se están abriendo oportunidades para la comunidad estudiantil, a fin de que las juventudes sigan con su formación para tener una mejor expectativa de vida con su profesión.