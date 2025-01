Becas tienen que ayudar a combatir el rezago educativo

Las estrategias gubernamentales que está implementando el gobierno federal para que estudiantes reciban apoyos, buscan combatir el rezago educativo, mencionó Marcelo Toledo Cruz, próximo titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en el Estado de Chiapas.

En entrevista sobre los trabajos que se están haciendo para la beca “Rita Cetina Gutiérrez”, explicó que tienen la encomienda de ayudar a resolver cualquier duda de la población y para quienes tengan algún detalle, en el segundo piso de Palacio Federal hay oficinas para disipar cualquier duda.

Los apoyos de las becas, mencionó, tienen que ayudar a las familias, debido a que se trata de un dinero para quienes están en secundaria, con el propósito también de evitar que haya deserción escolar.

Recordó que Chiapas tiene 18 centros de atención vinculados a las becas Bienestar, desde ahí proporcionan información a los 124 municipios sobre los programas federales de ese giro.

Toledo Cruz mencionó que son unos 600 servidores del rubro educativo que cuentan con la preparación y capacitación necesaria, a fin de que puedan resolver cualquier detalle con las familias.

En el caso de la beca “Rita Cetina”, comentó, es un proyecto noble y todavía falta que lleguen los apoyos para estudiantes de primaria y preescolar.

Para quienes están en la secundaria y que van a recibir su beca, Toledo Cruz comentó que “no hay pretextos para no estudiar, no hay pretextos para no incorporarse a la vida útil de nuestro estado, a la fuerza de trabajo”.

Con el actual gobierno federal, enfatizó, la comunidad estudiantil tendrá becas desde el nivel de preescolar hasta lo que es la universidad, pero será paulatino.

Como ejemplo, detalló, en la entidad hay 25 Universidades Benito Juárez, y en esos espacios las juventudes tienen acceso a servicio médico, a becas y no presentan exámenes de admisión, “yo creo que la crisis de Chiapas la vamos a superar con educación”.

En un mensaje enviado a las madres y padres de familia, mencionó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se va a construir de la mano del cumplimiento de las promesas de campaña de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se hace un gran esfuerzo para hacer que ese recurso llegue a cada uno de los hogares, se desarrolla una enorme logística para lograr que esto se dé”, mencionó Toledo Cruz.