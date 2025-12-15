Beefmaster: la raza que gana terreno en Chiapas

Federico Montejo Camacho, presidente estatal de la Asociación de Criadores de Ganado Beefmaster, celebró la participación de ganaderos provenientes de distintas regiones del estado en la Feria Chiapas 2025 y destacó que esta raza “es un ganado para ganadores”.

Expuso que no se trata de una frase publicitaria: el Beefmaster ha demostrado una adaptabilidad excepcional al trópico mexicano, tanto en el norte como en el centro y el sur del país, una cualidad clave en un territorio con climas extremos, alta humedad y suelos diversos como Chiapas.

Destacó que, en los corrales de la Expo Ganadera de la Feria Chiapas 2025 no solo se exhibieron animales de alto valor genético: se mostró una apuesta productiva clara.

El ganado Beefmaster —una raza de registro diseñada para producir carne en condiciones adversas— se consolidó como una de las más competitivas del estado, al reunir a criadores, asociaciones y autoridades en torno a un mismo objetivo: posicionar a Chiapas como productor de carne de calidad para el mercado nacional y de exportación.

Fortalezas

Dijo que la fortaleza del Beefmaster radica en su origen genético, desarrollada para combinar fertilidad, rusticidad y calidad de carne, la raza responde bien a sistemas extensivos y semi-intensivos, reduce costos de manejo y mantiene altos rendimientos cárnicos. Para los productores chiapanecos, esto se traduce en mayor rentabilidad y menor riesgo, especialmente en contextos donde el cambio climático ya impacta la ganadería tradicional.

Durante la exposición, Montejo Camacho subrayó que Chiapas cuenta con condiciones naturales privilegiadas —agua, pastizales y biodiversidad— que, bien aprovechadas con genética adecuada, pueden convertir al estado en un referente nacional en producción de carne. “No solo es producir más, sino producir mejor”, insistió ante ganaderos y visitantes especializados.

Impulso institucional

El dirigente ganadero también reconoció el impulso institucional que permitió fortalecer la Expo Ganadera 2025.

En ese sentido, destacó el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo apoyo —dijo— fue determinante para generar un espacio de encuentro, comercialización y transferencia de conocimiento entre productores, técnicos y asociaciones.

La feria, más allá del escaparate, funcionó como un termómetro del sector.

La presencia de ganado Beefmaster de registro evidenció que Chiapas ya no solo apuesta por la ganadería de subsistencia, sino por modelos productivos con visión de mercado, capaces de responder a las exigencias de consumo local y a estándares de exportación.

Montejo Camacho convocó finalmente a los criadores a mantener la organización y el trabajo conjunto. “Si seguimos sumando esfuerzos —productores, asociaciones y gobierno— Chiapas puede colocarse en el mapa como un estado productor de carne de calidad”, afirmó. El mensaje fue claro: el Beefmaster no es una moda ganadera, sino una estrategia para competir.