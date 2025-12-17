Beneficia a estudiantes vinculación con egresados

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, comentó que una de las estrategias que trabajan con los estudiantes es la vinculación con egresados para compartir su visión y trayectoria en el campo laboral, a fin de darles una perspectiva de las áreas de oportunidad.

Dijo que uno de los últimos eventos que realizaron fue un Encuentro con Egresados del programa de Ingeniería Química, con el objetivo de recabar información sobre el impacto de su desempeño profesional en el entorno actual y fomentar el intercambio de experiencias entre distintas generaciones.

El evento reunió a profesionistas que hoy se desempeñan en diversos sectores industriales y de investigación, entre ellos participaron representantes de Inteva México S. de R.L. de C.V., empresa dedicada a la fabricación de componentes y sistemas para la industria automotriz.

También de Inelac, dedicada a la producción de aceites y bebidas no carbonatadas; el Instituto Mexicano del Petróleo, en el área de caracterización de crudo y corrientes de hidrocarburos; así como especialistas de Laboratorios Defsa y estudiantes de posgrado en Electroquímica, Biotecnología Ambiental, Física y Biomédica e Hidráulica.

Durante la jornada, los egresados compartieron sus trayectorias y resaltaron la importancia de la formación adquirida en el ITTG para enfrentar los retos actuales de sus campos laborales, destacaron la preparación en certificaciones, innovación tecnológica, manejo de técnicas estadísticas, investigación y sostenibilidad.