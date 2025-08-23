﻿﻿
Beneficia Pollotón a mujeres de 12 colonias

Agosto 23 del 2025
En el marco del programa Pollotón, el DIF Tuxtla, encabezado por Estephanie Frías benefició con 416 paquetes de aves de traspatio a madres solteras y adultas mayores de Vida Mejor y 11 colonias más, a fin de fortalecer la autosuficiencia alimentaria en los hogares de la capital chiapaneca.

Las familias beneficiadas con paquetes de 10 aves y un kilo de alimento balanceado pertenecen a distintas colonias como 13 de Julio, Bella Vista Loma Larga, Gabriel F. Gutiérrez, Insurgentes, Insurgentes Altos, La Ceiba, Las Brisas, Loma Larga (Satélite), Mirador 3 de Mayo, Otilio Montaño, Rivera Santo Domingo y Vida Mejor.

En esta Nueva ERA, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del DIF Municipal, reafirma su compromiso de respaldar a las mujeres como parte del Plan Tuxtla 4T, brindándoles herramientas como las aves de traspatio para que generen ingresos y fortalezcan el bienestar de sus familias.

