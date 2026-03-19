Beneficiado Chiapas con capacitación de la Marina

La senadora Sasil de León Villard explicó que un cuerpo de elite de la Marina que habitualmente opera en Chiapas, participará en un proyecto de capacitación en Estados Unidos.

La capacitación de este cuerpo de seguridad, que eventualmente realiza acciones de inteligencia en la frontera chiapaneca con Centroamérica, evidencia el interés del Senado por atender las prioridades de la nación, donde Chiapas juega un papel de vital relevancia, dijo.

La aprobación del dictamen explicó, se realizó en el marco de la Comisión de la Marina, que preside el senador Carlos Lomelí, donde se aprobó la salida de México, de elementos que integran la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

Acciones

Los elementos participarán en el evento denominado Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, que se llevará a cabo en el Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi, Estados Unidos de América.

De la misma manera participó en la Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales, mediante la cual se analizaron acciones de vital importancia para México.

Es el caso de la Comparecencia de Víctor Manuel Aguilar, propuesto por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum como embajador extraordinario para que funja como representante permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con estas acciones la senadora Sasil de León Villard ratifica su compromiso con México y la grandeza de Chiapas, que ya tiene rumbo definido.