Benefician a 2 mil 500 mujeres con fertilizantes

En cumplimiento de su compromiso con las mujeres del campo, la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la entrega de dos mil 500 bolsas de fertilizante para el cultivo de maíz correspondiente al ciclo primavera-verano 2025. El evento se realizó en el lienzo charro Santa Catarina la Grande y contó con la presencia de la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, así como de productoras de distintas comunidades del municipio.

Durante su intervención, la alcaldesa agradeció el respaldo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien reconoció como un aliado del campo y de las familias de Villaflores. Subrayó que gracias a su apoyo se ha logrado avanzar en acciones que brindan seguridad y bienestar a quienes viven del trabajo agrícola.

Valeria Rosales señaló que las mujeres son el pilar del campo y que invertir en ellas es clave para fortalecer la productividad y la economía familiar en las zonas rurales. Refrendó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que beneficien directamente a las productoras, sin intermediarios, y que garanticen un desarrollo más justo y equitativo.