Benefician a más de tres mil estudiantes de preparatorias

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, a través del DIF Municipal, que encabeza Estephanie Frias, continúa beneficiando a las y los estudiantes de 5º y 6º semestre de las escuelas preparatorias con el programa Tux-Útiles. En esta ocasión estuvo en el CECyTE Plantel 40 en el Fraccionamiento Las Águilas, Cobach Plantel 33 Polyforum y CETIS Plantel 138 en la colonia Paso Limón.

Al señalar que con esta entrega suman tres mil 357 estudiantes beneficiados, Ángel Torres destacó que este programa busca contribuir a la economía de las familias y garantizar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar y concluir sus estudios del nivel medio superior. Asimismo, subrayó que invertir en la educación de la juventud es invertir en el futuro de Tuxtla Gutiérrez.

Ante los regidores Fredegunda Alegría, Antonio Mayorga y Marcela Iturbe, así como ante el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, autoridades educativas agradecieron al Ayuntamiento de Tuxtla por este programa que fomenta la permanencia escolar y motiva a las y los alumnos a continuar con sus estudios.