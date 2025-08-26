Benefician a miles de jóvenes con útiles escolares

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, explicó que más de ocho mil jóvenes de preparatoria pública han sido beneficiados con el programa Tux Útiles, proyecto puesto en marcha ante la crisis por deserción escolar que atraviesa la ciudad; mientras destacó que el proyecto busca garantizar que los jóvenes de educación media superior en la capital chiapaneca cuenten con las herramientas necesarias para continuar sus estudios.

Ampliarán cobertura de Tux Útiles

Además, el alcalde señaló que para el próximo año se ampliará la cobertura, con el objetivo de combatir la preocupante tasa local de abandono escolar.

El programa, puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través del DIF Tuxtla, contempla la entrega de paquetes de útiles escolares para igual número de estudiantes de educación media terminal del tercer año.

De acuerdo al edil, desde la puesta en marcha del programa se han beneficiado a ocho mil 578 estudiantes de preparatoria pública en todos los niveles de educación media superior.

Sin embargo, reconoció que la tarea apenas comienza, pues los indicadores de abandono escolar en la ciudad muestran cifras alarmantes.

La media nacional establece que de cada 10 jóvenes que inician el tercer año de preparatoria, siete logran concluirlo y tres claudican; en Chiapas mencionaron que ocurre lo mismo: siete de cada 10 concluyen de manera exitosa.

“En Tuxtla Gutiérrez la situación es más grave, solo cinco de cada 10 jóvenes concluyen su bachillerato. Es decir, la mitad se queda en el camino, y eso nos preocupa muchísimo”, afirmó.

Disminuir barreras

Frente a este panorama, el programa pretende disminuir las barreras económicas que muchas veces representan un obstáculo para los estudiantes y sus familias.

Por otro lado, enfatizó en que concluir la preparatoria no solo abre puertas laborales inmediatas, sino que también permite acceder a una carrera técnica o universitaria, marcando una diferencia en el futuro de los jóvenes.

Ante la aceptación de la iniciativa, el alcalde anunció que el próximo año se ampliará la cobertura a otros sectores, con la intención de impactar de manera directa en los indicadores de deserción que marca la Secretaría de Educación Pública.

“Queremos que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de útiles. Ese es nuestro compromiso con la juventud tuxtleca”, concluyó.