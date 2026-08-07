﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Benefician con más de 170 prótesis dentales en Tuxtla

Agosto 07 del 2026
Ángel Torres destacó que en Tuxtla se trabaja con sentido humano. Cortesía
Ángel Torres destacó que en Tuxtla se trabaja con sentido humano. Cortesía

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la entrega de 174 prótesis dentales en beneficio de 92 abuelitas y abuelitos, como parte del programa Sonríe Tuxtla, una iniciativa que impulsa el DIF Tuxtla y que contribuye al bienestar y a la salud bucal de quienes más lo necesitan.

Acompañado por la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, así como por las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, el alcalde reiteró el compromiso de seguir acercando apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores, con acciones que fortalecen su salud, autoestima y bienestar.

Sectores más vulnerables

En este marco, Ángel Torres destacó que en Tuxtla se trabaja con sentido humano para brindar atención a los sectores más vulnerables, reconociendo la aportación de las personas adultas mayores a la sociedad y reafirmando que merecen respeto, atención y mejores oportunidades.

﻿