Benefician con más de 170 prótesis dentales en Tuxtla

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó la entrega de 174 prótesis dentales en beneficio de 92 abuelitas y abuelitos, como parte del programa Sonríe Tuxtla, una iniciativa que impulsa el DIF Tuxtla y que contribuye al bienestar y a la salud bucal de quienes más lo necesitan.

Acompañado por la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, así como por las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, el alcalde reiteró el compromiso de seguir acercando apoyos que mejoren la calidad de vida de las personas adultas mayores, con acciones que fortalecen su salud, autoestima y bienestar.

Sectores más vulnerables

En este marco, Ángel Torres destacó que en Tuxtla se trabaja con sentido humano para brindar atención a los sectores más vulnerables, reconociendo la aportación de las personas adultas mayores a la sociedad y reafirmando que merecen respeto, atención y mejores oportunidades.