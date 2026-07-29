Beneficiará a Chiapas ley contra vuelos clandestinos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas respaldó la iniciativa para fortalecer la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano y ampliar las herramientas legales para identificar y combatir vuelos clandestinos que representen un riesgo para la seguridad nacional.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, señaló que la actualización del marco jurídico es necesaria ante las nuevas modalidades utilizadas para evadir los controles de vigilancia aérea, como vuelos a baja altura en horarios nocturnos, matrículas alteradas, planes de vuelo falsos y aterrizajes en pistas clandestinas, en todo México como en Chiapas.

“México necesita leyes acordes a la realidad que enfrenta. La seguridad del espacio aéreo no puede depender de normas rebasadas ni de vacíos legales que permitan la operación de actividades ilícitas”, afirmó.

Zuarth Esquinca destacó que la propuesta busca armonizar la legislación mexicana con los criterios internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y respuesta ante operaciones irregulares o ilícitas.

El dirigente sostuvo que proteger el espacio aéreo es una tarea estratégica para el Estado mexicano, ya que implica fortalecer la seguridad, mejorar la coordinación institucional y cerrar espacios a quienes buscan aprovechar las debilidades normativas.