Beneficiarán a pacientes con centro Hemato-Oncológico

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, se anunció la creación del primer centro de radioterapias de Chiapas que se iniciará a construir antes del primer semestre del 2026 en Tuxtla Gutiérrez.

Además, se inició la gestión ante el gobierno federal para desarrollar un segundo centro hematológico para Tapachula, confirmó el secretario de Salud Omar Gómez.

Explicó que gracias a la buena relación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta Claudia Sheinbaum, Chiapas está siendo privilegiado con acciones en materia de salud de todos los chiapanecos.

Explicó que se tiene autorizado colocar la primera piedra del nuevo centro oncológico antes del corte del primer semestre 2026.

Por ello se están gestionando los proyectos para conocer el espacio más viable en Tuxtla Gutiérrez y un segundo proyecto para tener también un espacio de radioterapias en Tapachula.

En tanto, el director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), Rafael Guillen, informó que en los últimos seis años el HEP ha ofrecido más de 27 mil consultas de hemato-oncología pediátrica, evidenciando el compromiso con las infancias y adolescencias de Chiapas.

Dijo que más que nunca existe un vínculo entre la federación y el Gobierno del Estado de para ejercer acciones con profundo sentido humano.

Niños

En este marco, dentro de las instalaciones del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), se dio el alta a infantes de múltiples regiones de Chiapas que superaron la enfermedad, realizando un simbólico toque de campanas, en señal de sanación.

Es de mencionar que oficialmente el Día Contra el Cáncer Infantil es el 15 de febrero.