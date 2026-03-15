Beneficiarios del programa deben renovar tarjetas

En Chiapas, cientos de pescadores y pescadoras reciben el apoyo económico otorgado por el gobierno federal a través del programa Bienpesca, operado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); que para este 2026 realiza la renovación de las tarjetas hasta el 22 de marzo.

De acuerdo con este organismo, el proceso inició el 9 de marzo. La fecha y hora de entrega se darán a conocer a través de los canales oficiales de Conapesca y Programas para el Bienestar en las redes sociales X, Facebook e Instagram (Conapesca y @conapesca, @apoyosbienestar, Programas para el Bienestar).

Es importante que tomen en cuenta que el trámite se realiza previo al pago anual del Componente Bienpesca y que la renovación aplica, aunque sus tarjetas del Banco del Bienestar no estén vencidas.

Conapesca

El proceso de renovación se encontrará a cargo de Conapesca, por conducto de las Delegaciones de los Programas para el Bienestar, en las 32 entidades del país.

El pasado 9 de marzo la Delegación de los Programas para el Bienestar realizaron la entrega de 867 tarjetas del programa Bienpesca en Puerto Madero, quienes recibirán un pago único anual de siete mil 500 pesos.

Las y los derechohabientes deberán presentar únicamente original y copia de la credencial de elector y un comprobante de domicilio reciente al momento de recibir su nueva tarjeta.

Para realizar alguna denuncia de forma anónima, las personas podrán llamar a la línea 800-PESCADEN (800-737-2233) o enviar un mensaje de WhatsApp al número 669-915-6915.

Destacaron que Conapesca trabaja para cumplir el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar el bienestar de las y los pescadores y acuacultores, cuyo trabajo es pilar para la soberanía alimentaria del país.