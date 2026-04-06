Beneficios de Encuentro con tu Chiapanequidad

Apoyar la economía local, brindar oportunidades a nuevos emprendedores y fomentar el espíritu de colaboración son los ejes del expobazar Encuentro con tu Chiapanequidad, un proyecto encabezado por Antonia Jiménez Gómez, líder y bazarista, que reúne a más de 150 mujeres, jóvenes y estudiantes en la capital chiapaneca.

En entrevista, Jiménez Gómez explicó que esta iniciativa nació con el propósito de ayudar a los emprendedores a seguir adelante con sus estudios y mejorar su economía familiar. “En este proyecto somos más de 150 mujeres. Hay jóvenes, estudiantes. Se les da la oportunidad para que vengan y ofrezcan sus productos, tienen su emprendimiento. Más que nada para que sigan adelante con sus estudios”, destacó.

Quienes visiten el bazar podrán encontrar una amplia gama de artículos, todos elaborados y ofrecidos por emprendedores locales. “Encontrarán variedades. Tenemos alimentos que cuentan con su tarjeta sanitaria, con el tarjetón, el permiso para vender alimentos. También encontrarán juguetes coleccionables, juguetes para niños, ropa artesanal, accesorios, bisutería, cosméticos y muchas cosas más”, detalló la líder del proyecto.

Actualmente, el número de participantes oscila entre 150 y 200 emprendedores, y aunque el proyecto nació con un fuerte enfoque en el apoyo a las mujeres.

Antonia subrayó que también se ha abierto a los hombres. “No solamente a mujeres, le estamos dando la oportunidad a los hombres también. Porque hay hombres que dicen: ‘¿Por qué nada más mujeres?’ No, aquí vamos con todos: hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes. Se les está dando esa oportunidad”, afirmó.

Una de las características distintivas del bazar es que los emprendedores no pagan una cuota de participación. En su lugar, realizan una donación voluntaria. “No tiene ningún costo. A todos los emprendedores se les pide una donación. Esa donación es con causa. Todo lo recaudado se ha donado a casas hogares”, explicó Jiménez Gómez, destacando el compromiso social del proyecto.