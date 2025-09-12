Beneficios para la Sierra son gracias a la seguridad

Al acompañar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por el municipio de Honduras de la Sierra, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que estos beneficios en diferentes rubros son posibles gracias a la estrategia de seguridad, la coordinación y las políticas públicas del gobierno de la Nueva ERA.

En su participación, Jorge Llaven expresó que se están construyendo las bases para la paz positiva, que será el gran legado que el gobernador dejará para Chiapas, como se refleja en estas acciones que ponen de manifiesto que las familias de la sierra no están solas.

“Por eso, les pido que confíen en nosotros y no se coludan con ningún grupo criminal; antes quizá había ausencia de autoridad, ahora estamos presentes y la justicia se hace vigente. El único que puede proteger al pueblo es el gobierno y se está haciendo responsable de la seguridad, pero es un compromiso de confianza mutua”, enfatizó.

Durante su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez reiteró que la seguridad del pueblo chiapaneco es una prioridad para su gobierno, “por ello hoy traemos a la autoridad, al grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, porque el tiempo de la delincuencia se terminó y ahora aplicamos la ley sin distingo, no habrá más extorsiones en la Sierra, porque trabajamos con honestidad pero sobre todo con firmeza”.

Es preciso señalar que en esta visita al municipio de Honduras de la Sierra el mandatario chiapaneco supervisó la obra del plantel 168 de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), entregó becas Rosario Castellanos y aseveró que se fortalecerá la infraestructura educativa para que las y los niños estudien es un lugar seguro y cómodo.