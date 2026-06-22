Berriozábal sembrará 35 mil árboles en inicio de lluvias

Con el inicio de la temporada de lluvias, el municipio de Berriozábal puso en marcha su plan de reforestación que contempla la plantación de 35 mil árboles, cifra que casi triplica las 13 mil 500 del año anterior.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente municipal, Juana García Palomares, ya se plantaron mil 300 ejemplares en la cabecera municipal, específicamente en las áreas que serán destinadas a zonas verdes donde se construirán las futuras universidades.

García Palomares destacó que las condiciones climáticas actuales son propicias para garantizar el desarrollo y crecimiento de los nuevos árboles.

Detalló que las brigadas ambientales se desplegarán en los puntos con mayor afectación por la pérdida de cobertura vegetal.

Entre las zonas prioritarias se encuentran la reserva de Villa de Allende, donde se busca regenerar el ecosistema, así como las comunidades de Vista Hermosa, el Área Natural Protegida (ANP) de La Pera, San Isidro, Raimundo Enríquez, San Antonio Bombanó, Ciudad Maya y diversos barrios de la cabecera municipal.

En cuanto a la zona urbana, la secretaría precisó que se llevará a cabo un programa de arborización, el cual consiste en la plantación de árboles en calles, parques y espacios públicos del municipio.

Intervención en áreas deforestadas

Sobre la situación de la reserva Villa de Allende, donde en administraciones pasadas se otorgaron permisos para fraccionamientos, García Palomares aseguró que se trabaja de manera coordinada con la Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas (Paech) para regularizar los asentamientos existentes.

Explicó que la vía para la regularización consiste en exigir a los desarrolladores la implementación de ecotecnias que permitan un manejo sustentable, como sistemas de captación de agua, biodigestores para el saneamiento y tratamientos adecuados de aguas residuales.