Bibliotecas escolares en orfandad: especialistas

El 58 % de las escuelas primarias públicas de Tuxtla Gutiérrez carecen de biblioteca escolar, mientras que las que existen sobreviven en condiciones de orfandad institucional, reveló una investigación, dirigida por Carlota Amalia Bertoni Unda y Brenda Berenice Zambrano Córdova.

Las especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) documentaron la situación de 137 escuelas primarias entre mayo de 2024 y julio de 2025. Los hallazgos muestran seis tipos de bibliotecas, las ausentes (80 escuelas), desplazadas, resguardadas, supervivientes, imaginadas y en conflicto.

La categoría de “biblioteca imaginada” agrupa 18 casos, donde los directivos afirmaban contar con este espacio, pero en realidad se trataba de cajas con pocos libros o estantes improvisados.

“El problema de la Bibliotecas Escolares (BE) no solo es de infraestructura, sino de capital cultural, prácticas educativas, políticas públicas y normativas”, advierten las especialistas.

Marginación

Las autoras proponen el concepto de “bibliotecas huérfanas” para describir espacios marginados por el propio sistema educativo que las creó. Muchas subsisten gracias al esfuerzo individual de maestros y padres de familia.

“Estos espacios bibliotecarios revelan una tensión de fondo entre políticas públicas difusas, normativas ausentes, infraestructura precaria y un capital cultural docente limitado”, señala el estudio publicado en la revista Espacio I+D.

Critican que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene discursos sobre la importancia de las bibliotecas, pero no destina recursos para su gestión.

El diagnóstico subraya la necesidad de políticas educativas con enfoque regional que reconozcan las particularidades de cada comunidad escolar.

Las bibliotecas escolares, concluyen las investigadoras, son indicadores que muestran cómo circula, se distribuye o se restringe el conocimiento en una región.