Bicis que Transforman apoya el bolsillo familiar

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, destacó que Bicis que Transforman contribuye a facilitar los traslados de las y los estudiantes, al tiempo que representa un apoyo para la economía de sus familias.

A través de este programa se han beneficiado a cinco mil estudiantes de nueve escuelas secundarias, mediante la entrega de biciclos y acciones complementarias de educación vial y ciclismo básico, desarrolladas en coordinación con instituciones y sociedad civil.

Apoyo

Paco Chacón señaló que para quienes recorren largas distancias para llegar a sus escuelas, contar con una herramienta de traslado representa una alternativa de transporte eficiente y económico, mismo que permite reducir los gastos cotidianos.

Recordó que recientemente el gobernador Eduardo Ramírez, encabezó la entrega de 952 bicicletas a estudiantes de la Escuela Secundaria del Estado, una de las instituciones educativas más grandes de Tuxtla Gutiérrez.

“Con Bicis que Transforman apoyamos a nuestras y nuestros estudiantes para que puedan trasladarse a sus escuelas y continuar avanzando hacia sus metas. Que cada bicicleta sea una herramienta para seguir adelante”, expresó.