Bicis que Transforman beneficia a jóvenes: ERA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del programa Bicis que Transforman, una iniciativa que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente, económico, saludable y respetuoso con el medio ambiente, en beneficio de estudiantes de Tuxtla Gutiérrez.

La Nueva ERA

Desde la Telesecundaria 001 Juan Sabines Gutiérrez, del ejido Copoya, el mandatario recordó que uno de los propósitos del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la comunidad y la convivencia ciudadana. Invitó a las y los jóvenes a desplazarse con responsabilidad, respetar el reglamento de tránsito, utilizar el casco adecuadamente y asegurarse de que sus bicicletas reciban el mantenimiento necesario para evitar riesgos.

“La bicicleta es como la vida: cuando se da el primer pedaleo y empezamos a avanzar, ya no se deja de montar. Podemos caer, pero lo más importante es levantarse y seguir adelante. Recuerden que el éxito está en levantarse todos los días para cumplir nuestros sueños. Aprovechen la bicicleta para acudir a la escuela y continuar con sus estudios hasta alcanzar sus metas”, expresó.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, resaltó que Bicis que Transforman forma parte del impulso del gobierno de la Nueva ERA para facilitar el traslado seguro y ágil de estudiantes de secundaria, acompañar su desarrollo y brindarles herramientas que hagan más ligero su camino. Agradeció el compromiso de madres y padres que participaron en el proceso, así como el apoyo de las instituciones que impartieron cursos de movilidad y ciclismo.

Exhorto

La secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, exhortó a las y los ciclistas a respetar las señales de tránsito, usar equipo de seguridad y aplicar lo aprendido en los cursos de cultura vial para prevenir accidentes. Además, propuso la creación del Bicibus, con rutas que garanticen traslados más seguros para quienes usan bicicleta.

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, Mario Ernesto Maldonado Romero, agradeció a las autoridades el impulso de este programa, pues representa una inversión importante en seguridad y un avance significativo para la movilidad no motorizada, además de contribuir a construir ciudades más humanas y un tránsito más digno.

El director de la Telesecundaria 001 Juan Sabines Gutiérrez, Omar Cruz, celebró la visita del gobernador y el inicio de este programa, al que se suman con responsabilidad y con el compromiso de seguir apoyando acciones a favor de la economía y la salud de las y los jóvenes.

Agradecimiento

En representación del alumnado, la estudiante Julia Valenti Pimentel Vázquez agradeció al gobernador Eduardo Ramírez este programa, ya que no solo les proporciona un medio de transporte, sino también la oportunidad de llegar puntuales, con mejor ánimo y con los beneficios del ejercicio físico. Aseguró que este apoyo transforma sus vidas y las motiva a corresponder la confianza con responsabilidad y gratitud.

En este acto estuvieron presentes estudiantes y docentes, así como madres y padres de familia.