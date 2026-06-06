“Bicis que transforman” mejora la movilidad

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, encabezó la entrega del programa “Bicis que Transforman” a estudiantes de la Telesecundaria No. 122 de la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, beneficiando a 254 jóvenes con un medio de transporte seguro, sostenible y confiable.

Durante el evento, Paco Chacón destacó que este programa contribuye a mejorar la movilidad de las y los estudiantes, reducir los gastos de transporte de las familias y fortalecer la permanencia escolar.

Señaló que cada bicicleta representa una oportunidad para que más jóvenes continúen sus estudios y avancen hacia sus metas, al contar con una herramienta que facilita su acceso diario a la educación.

Bienestar de las familias

Asimismo, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas, impulsando acciones que generan más oportunidades para las nuevas generaciones.

Con el programa “Bicis que Transforman”, el gobierno de la Nueva ERA continúa acercando apoyos que fortalecen la educación, la movilidad y el desarrollo de la juventud chiapaneca.

“Con Bicis que Transforman acercamos la educación, facilitamos la movilidad y apoyamos la economía familiar. Cada bicicleta es una oportunidad para que las y los jóvenes continúen sus estudios y sigan pedaleando hacia sus metas”, concluyó.