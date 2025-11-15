Bicitaxis invaden mercado público de Pijijiapan

Propietarios de negocios que están cerca de las instalaciones del mercado público Lázaro Cárdenas en Pijijiapan, afirmaron que ya están cansados de que los bicitaxis se apoderen de sus espacios por lo que ellos ya no pueden estacionar sus vehículos.

Los inconformes dijeron que los bicitaxis de manera abusiva agarraron los espacios según para esperar a las personas que llegan a comprar sus productos.

Enfatizaron que todos los días es la misma situación pese a que ya solicitaron a los operadores a que respeten los espacios, sin embargo, estos han hecho caso omiso.

En ese sentido, esperan que los dueños de los bicitaxis hagan conciencia y dejen de estacionarse en un lugar que no les corresponde y con ello permitan el libre tránsito, tanto de los comerciantes como de los compradores.