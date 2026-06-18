Bienestar con Calles Felices en Las Casitas

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación integral de la avenida 26, entre Calzada Al Sumidero y calle Trinitaria, en la colonia Las Casitas, como parte del programa de Calles Felices.

Justicia social

Al dar el banderazo de inicio, el alcalde capitalino explicó que se cumple un compromiso más con las y los habitantes, pero sobre todo es justicia social, pues habían esperado más de 40 años y que hoy este sueño, dijo, se está haciendo realidad.

Mejoras

Será una calle integral, con concreto hidráulico, alumbrado, jardineras, guarniciones, banquetas, señalética y pintura en la fachada de las viviendas, con lo que además se mejora la imagen, conectividad y la movilidad urbana, además se abona a la seguridad y al desarrollo urbano.